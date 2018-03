Przeciwko WZW i czerniakowi. Bedą akcje edukacyjne w szkołach

Kilkadziesiąt szkół ponadpodstawowych z całego województwa lubelskiego będzie realizować dwa projekty edukacyjne. Pierwszy - „Podstępne WZW” dotyczy zakażeń HBV i HCV. Drugi - „Znamię! Znam je?” – czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry” ryzyka zachorowania na nowotwór skóry.

– Jest coraz więcej zachorowań na WZW szczególnie typu C. Przewlekłe zapalenie wątroby typu B i C nie daje objawów. Pacjenci nie wiedzą, że są zakażeni dlatego stanowią zagrożenie dla innych osób bo nie zachowują środków ostrożności – tłumaczy Irmina Nikiel, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. – Czerniak jest coraz częściej wykrywany w późnym stadium. To zmniejsza szanse pacjenta na wyleczenie i wpływa na wzrost liczby śmiertelnych przypadków. Musimy pamiętać, że każde poparzenie w dzieciństwie lub młodym wieku promieniami UVA lub UVB zwiększa ryzyko zachorowalności na raka skóry w późniejszych latach.

Autorem programów jest Fundacja Gwiazda Nadziei, a patronatem objął je Główny Inspektor Sanitarny.