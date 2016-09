Przybory szkolne będą zbierać w "Stokrotkach"

Przybory szkolne oraz datki do puszek w ramach zbiórki „Wyprawka dla Żaka” prowadzonej przez Polski Czerwony Krzyż we współpracy z siecią „Stokrotka”, zbierane będą w dn. 16-17 września w następujących lokalizacjach:

LUBLIN

Leszczyńskiego 60 Samsonowicza 1 Lipowa 13 (Lublin Plaza) Tarasowa 1 Droga Męczenników Majdanka 28 Żelazowej Woli 1

CHEŁM

Partyzantów 1A (tylko 16 września) Wolności 3 (tylko 16 września) Zachodnia 19 (tylko 16 września)

HRUBIESZÓW

Piłsudskiego 55 Prosta 1

KRAŚNIK

Mickiewicza 9B (tylko 16 września)

LUBARTÓW

Lubelska 56A

PUŁAWY

Grota Roweckiego 2 Kołłątaja 18 Słowackiego 2

WŁODAWA

Korolowska 2

ZAMOŚĆ

Hrubieszowska 9 Piłsudskiego 16.

Co zbieramy? Przybory szkolne: długopisy, kredki świecowe, pastele, kredki ołówkowe, farby plakatowe, akwarele, ołówki, piórniki, gumki do ścierania, bloki techniczne, rysunkowe, bloki kolorowe, zeszyty, flamastry, kleje, pędzelki, plastelinę, linijki, ekierki, cyrkle, kątomierze, nożyczki, plecaki, worki na obuwie, kubki, książki etc., a także środki finansowe (na podstawie pozwolenia nr 2015/803/OR).