Rafał Łukasik Rolnikiem Roku Dziennika Wschodniego!

W środę w Bystrzycy Nowej odbyła się uroczysta gala wieńcząca nasz plebiscyt Rolnik Roku. Zwyciężył Rafał Łukasik z Juliopola w pow. parczewskim.

W sumie na pana Rafała za pośrednictwem sondy internetowej, głosowania SMS oraz kuponów z gazety oddano ponad 33 tys. głosów. Tegoroczny laureat najlepszy wynik uzyskał w naszej sondzie internetowej.

– Gospodarstwo prowadzę samodzielnie, przejąłem je po dziadkach. Jest ono bardzo młode, przez lata właściwie nie istniało – mówił Rafał Łukasik. Gospodarką zajął się po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W ciągu roku udało mu się rozwinąć gospodarstwo po dziadkach z 6 do 20 hektarów.

Na II miejscu znaleźli się państwo Anna i Adam Skop. W sumie uzyskali ponad 15 tys. głosów, górując nad pozostałymi nominowanymi w głosowaniu SMS-owym.

Na podium stanął też Łukasz Chwalczuk, na którego łącznie oddano ok. 11 tys. głosów. To wystarczyło do zajęcia III miejsca.

– Rolnicy są chlubą naszego regionu, to dzięki nim mamy znakomite produkty, które są naszym dobrem narodowym. Stawiając na modernizację odmieniliście oblicze tej ziemi – mówił do nominowanych oraz nagrodzonych rolników Krzysztof Wiejak, redaktor naczelny Dziennika Wschodniego. – Mam nadzieję, że ten plebiscyt był dla państwa przygodą. Życzę wszystkim kolejnych sukcesów.

Na gali obecny był m.in. Henryk Smolarz, który reprezentował Urząd Marszałkowski. – Rolnicy to grupa, która doskonale dostosowała się do zmieniającej się rzeczywistości. Jeśli spojrzymy na dane statystyczne, to z całego przemysłu tylko rolnictwo miało takie efekty – mówił. – Życzę państwu zarówno pogody zewnętrznej, dobrej dla rolnictwa, jak również pogody ducha.

Czwarta edycja naszego plebiscytu była rekordowa, jeśli chodzi o ilość oddanych głosów. Na wszystkich kandydatów oddano ich w sumie 76 tysięcy!

W tym roku w szranki stanęło 15 pojedynczych kandydatów, kandydatek oraz małżeństw. Wśród nich znajdują się zarówno hodowcy trzody chlewnej, producenci warzyw, sadownicy, plantatorzy chmielu czy lawendy.

Partnerami plebiscytu i fundatorami poszczególnych nagród pieniężnych i rzeczowych byli: Zakłady Azotowe Puławy, Agencja Rynku Rolnego, IdeaLeasing oraz Ursus.