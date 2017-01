Reforma oświaty w Lubelskiem. Dzieci będą musiały uczyć się na dwie zmiany

Miało być mniej godzin pracy szkoły, ale w wielu gminach może być ich więcej. W związku z reformą oświaty w podlubelskich podstawówkach dzieci będą musiały uczyć się na dwie zmiany

Jednym z celów reformy oświaty miało być zmniejszenie godzin pracy szkół. Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, w opublikowanym właśnie liście do rodziców podkreśla, że placówki powinny być przede wszystkim nowoczesne, przyjazne i bezpieczne. – Dążymy m.in. do zmniejszenia liczby dzieci w klasach oraz ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół – zapewnia Zalewska.

Najprawdopodobniej uda się to w Lublinie. Tutaj większość dotychczasowych gimnazjów zostanie przekształcone w szkoły podstawowe. Lekcje mają się kończyć wcześniej niż dotychczas.