Rekordowe mrozy, fatalna jakość powietrza. Kiedy ocieplenie?

Potwierdziły się ostrzeżenia Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który w czwartek wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia dla woj. lubelskiego. - Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy 1/2.03 od -19°C na południowym wschodzie do -15°C na północnym zachodzie - czytamy w komunikacie.

Ale w niektórych miejscach było jeszcze mroźniej. Jak podaje Radio Lublin w Guciowie na Roztoczu temperatura nad ranem sięgała -25,8 stopni Celsjusza, a w Rybczewicach -23,4 stopni. Nieco cieplej było w Łukowie (- 14 stopni).

W okolicach Lublina temperatury wahały się od -17 do -21 stopni. W samym mieście termometr na pl. Litewskim zanotował - 17, a w Ogrodzie Botanicznym -18,7 stopnia.

Będzie zimno

IMGW ostrzega, że dzisiejsza noc może również być bardzo mroźna. - W nocy prognozuje się temperaturę od -17°C na południowym wschodzie do -12°C na północnym zachodzie. Temperatura maksymalna w dzień 2.03 (piątek) od -9°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h - informuje instytut.

Fatalna jakość powietrza

Tej nocy znacznie pogorszyła się jakość powietrza w miastach regionu. Stężenie pyłów szkodliwych dla człowieka przekroczone było w nocy nawet 10-krotnie. Stężenie pyłów PM 2,5 wynosiło nawet ponad 300 mikrogramów na metr sześcienny. Tutaj sprawdzicie aktualny stan jakości powietrza w Lublinie i regionie.

- Noc i powinno się spać, ale w domu przez okna czuje się niesamowity swąd. Po sprawdzeniu aplikacji Airly można się dowiedzieć że wskazania na ulicy Kniewskich wykazują bardzo złą jakość powietrza. Podobnie jest w innych dzielnicach. Aplikacja zaleca pozostanie w domu. Wskazania z godziny 5:00 z ulicy Obywatelskiej pokazują potężne przekroczenia 5 - PM 2,5 404 miikrogramy na m3 - Zagrożenie dla życia. W takich przypadkach powinno się zostać w domu, ale trzeba iść do pracy. A co z dziećmi które muszą iść do szkoły i są jeszcze bardziej narażone na szkodliwe działanie pyłów PM 2,5, PM10 i rakotwórczych benzoapirenów? Zastanawia mnie też tak duży wzrost smogu w nocy jeśli nie jeżdżą pojazdy i nie pali się aż tyle w piecach? Czy nie dokłada się do smogu przemysł lubelski pod osłoną nocy? - napisał pan Andrzej.

Ocieplenie, kiedy wiosna?

Synoptycy zapowiadają, że nadchodzi ocieplenie. Mróz zelżeje już w niedzielę. Nie będzie to wiosna, ale w przyszłym tygodniu, w ciągu dnia, temperatury mają być dodatnie. Nocą nadal trzeba będzie spodziewać się przymrozków. W poniedziałek jeszcze mroźnie, ale w środę ma być już pięć stopni na plusie, a w czwartek nawet +11 stopni C.