Różaniec do granic. Tysiące wiernych będzie się modlić na granicy

7 października tysiące wiernych będzie odmawiać różaniec. Punkty modlitewne mają być zlokalizowane co kilometr na liczącej ponad 3,5 tys. km granicy Polski. Najwięcej pielgrzymów z naszego regionu – ponad 2 tysiące – wybiera się w tym celu do sanktuarium w Kodniu

Wierni mają otoczyć całą Polskę modlitwą różańcową na zakończenie obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich.

– Udział w wielkiej modlitwie różańcowej na granicach Polski 7 października potwierdziło już 21 granicznych diecezji – podkreśla organizator „Różańca do granic” Fundacja Solo Dios Basta. – Zostały już wyznaczone kościoły stacyjne. Dalsze prace organizacyjne to m.in. wyznaczenie punktów modlitwy wzdłuż granicy.

Fundacja Solo Dios Basta powstała w czerwcu 2015 z inicjatywy grupy świeckich ewangelizatorów, rekolekcjonistów i filmowców. Zajmuje się produkcją filmów ewangelizacyjnych, organizuje rekolekcje.

– Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem – przekonuje Maciej Bodasiński z fundacji. – Wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej.

Inicjatywa została przedstawiona biskupom 25 sierpnia podczas Rady Biskupów Diecezjalnych na Jasnej Górze. Spotkała się z ciepłym przyjęciem.

– Zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej, która jak wiemy z objawień Matki Bożej w Fatimie, jest modlitwą skuteczną – zachęca do udziału w akcji bp Artur Mi​z​iński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski i biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej.

W „Różańcu do granic” bierze udział m.in. archidiecezja lubelska, zamojsko-lubaczowska i siedlecka. Wyznaczono już strefy modlitw. Jedna z nich znajdzie się w Sanktuarium Błogosławionych Męczenników w Pratulinie (powiat bialski).

– Uczestnicy zostaną ustawieni wzdłuż drogi krzyżowej - ok. 3 km oraz przy kościółku Martyrium - droga różańcowa (2 km) – opisuje ks. Jacek Wł. Świątek, rzecznik prasowy diecezji siedleckiej.

Inni pielgrzymi wyruszą do punktów modlitw wyznaczonych m.in. na terenie Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu jak też m.in. w Rokitnie, Janowie Podlaskim, Dołhobrodach, Sławatyczach i Sobiborze.

Zapisy trwają. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.rozaniecdogranic.pl. Do tej pory najwięcej pielgrzymów z naszego regionu wybiera się do sanktuarium w Kodniu – ponad 2 tysiące, zaś ponad 190 osób zapisało się już do udziału w akcji w parafii bizantyjsko-słowiańskiej w Kostomłotach.

– Pielgrzymi będą się modlić między miejscowościami Żuki - Okczyn (szlak nadbużański) – dodaje rzecznik prasowy diecezji siedleckiej.

W inicjatywie wezmą też udział dwie parafie z archidiecezji lubelskiej – w Dorohusku i miejscowości Świerże i parafie diecezji zamojsko-lubaczowskiej – m.in. z Lubyczy Królewskiej, Hrubieszowa i Dołhobyczowa.