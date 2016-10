Rząd odłoży reformę edukacji? MEN zaprzecza

Po tym, jak coraz więcej środowisk opowiedziało się przeciwko reformowaniu oświaty, pojawiła się informacja, że zmiany rozpoczną się z co najmniej rocznym poślizgiem. Ministerstwo Edukacji Narodowej studzi jednak te nadzieje i podkreśla, że prace nad reformą prowadzone są zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem. A to ma oznaczać, że przeobrażenie polskiej szkoły rozpocznie się już we wrześniu przyszłego roku.