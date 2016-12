S17: Ekspresówka z Lublina do Warszawy coraz bliżej. Pozwolenie na budowę odcinka

Mogą ruszać prace budowlane na S17, na odcinku od węzła Skrudki do istniejącego już węzła Kurów Zachód o długości 13,2 km. We wtorek wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Umowę na budowę tego odcinka podpisano pod koniec 2105 roku. Wykonawcą jest Mota-Engil Central Europe, która zbuduje odcinek od węzła Skrudki (bez węzła) do węzła Kurów Zachód (bez węzła) za ok. 270,8 mln zł.

Wczorajsza decyzja wojewody umożliwia przejęcie nieruchomości pod budowaną drogę i rozpoczęcie procedury odszkodowawczej, a wykonawca będzie mógł rozpocząć prace. – Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wydaniu takiej decyzji na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków. Po 14 dniach od publicznego ogłoszenia informacji o wydaniu decyzji można będzie się od niej odwołać – mówi Marek Wieczerzak, z biura prasowego wojewody.

Decyzja ZRID wskazuje nie tylko teren, na którym będą zrealizowane roboty związane z budową drogi ekspresowej. Stwierdza również przejęcie z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonych na pas drogowy oraz zatwierdza podział nieruchomości pod ten pas. Decyzja umożliwia już w tym roku rozpoczęcie wycinki drzew.

Wojewoda lubelski ma już także dokumenty niezbędne do wydania kolejnej decyzji ZRID na odcinek od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki. Wykonawcą tego odcinka jest firma PORR Polska Infrastructure, a wartość kontraktu to ok. 608,8 mln zł.

Natomiast delegatura Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach rozpatruje wnioski o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na odcinki od Garwolina do Gończyc (o długości 12,2 km), a drugi od Gończyc do granicy z województwem lubelskim (ok. 13 km). Trwa także rozpatrywanie dokumentów ZRID na odcinek od Garwolina do węzła Lubelska pod Warszawą (ok. 37 km). Kierowcy pod koniec 2019 roku powinni skorzystać z całej trasy S17 Lublin – węzeł Lubelska.