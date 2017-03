Samochód zderzył się z łosiem. Ktoś odciął głowę zwierzęcia

(fot. Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege)

Do kolizji doszło w sobotę, o godz. 12:30, na drodze wojewódzkiej w pobliżu Krzczonowa. Podróżujący chevroletem Ukraińcy zderzyli się z łosiem, który nagle wyszedł z lasu na jezdnię. Zwierzę nie przeżyło spotkania z samochodem. Kierowcy chevroleta i jego pasażerom nic się nie stało.

Obecni na miejscu policjanci powiadomili gminę i drogowców o martwym zwierzęciu. Do niedzieli nikt jednak nie zabrał ciała z pobocza. Okazało się, że w międzyczasie ktoś pozbawił łosia głowy.

– Wyjaśniamy, jak do tego doszło – mówi asp. Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji. – Sprawdzamy, czy doszło do nielegalnego pozyskania tuszy zwierzęcej, co w myśl prawa łowieckiego jest nielegalne.

Policjanci nie przesądzają jednak, czy doszło do przestępstwa. Wyjaśniają, że tusza łosia pozostała na miejscu zdarzenia. Sprawca zabrał tylko głowę.