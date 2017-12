Synoptycy: W niedzielę i poniedziałek opady śniegu

Na Pomorzu i Wybrzeżu pojawią się słabe opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od -1 st. C na Górnym Śląsku do 1 st. C w centrum kraju do 2 st. C na zachodzie i Pomorzu oraz 3 st. C na Wybrzeżu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, z zachodu.

W Lubelskiem w niedzielę najwięcej śniegu spadnie w pow. bilgorajskim, tomaszowskim, zamojskim i krasnostawskim. Padać ma także w poniedziałek. Temperatura od 0 do -4 stopni.