Szpital w Bełżycach po remoncie. Lepsze warunki dla ciężarnych. Co jeszcze się zmieniło?

Remont oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego rozpoczął się w lipcu ub.r. Roboty budowlane dotyczyły m.in. przebudowy ścian, skucia istniejących i wykonanie nowych tynków, malowania i wymiany glazury. Wykonane zostały też nowe posadzki.

– W obrębie remontowanych pomieszczeń wymieniliśmy także wszystkie instalacje – wodno-kanalizacyjną, elektryczną z separacją obwodów i centralnego ogrzewania – wylicza Dariusz Kamiński, dyrektor SPZOZ nr 1 w Bełżycach.

Szpital wykonał również nową instalację gazów medycznych. Zainstalowany został monitoring umożliwiający bezpośrednią obserwację noworodków, jak też pacjentek na sali po porodach powikłanych.

Wykonana została również sieć komputerowa. – Zamontowaliśmy też klimatyzację z zastosowaniem centrali z odzyskiem ciepła i odpowiednim uzdatnianiem powietrza nawiewanego do pomieszczeń – opisuje dyr. Kamiński. – Ponadto zakupiliśmy dodatkowy sprzęt medyczny – aparat USG używany na oddziale położnictwa i ginekologii, CEPAP – jest to urządzenie służące m.in. do leczenia bezdechu u noworodków oraz aparat do znieczuleń.

Inwestycja pochłonęła w sumie ponad 1,29 miliona złotych, z czego 647 tys. zł ze środków własnych zakładu. Zmodernizowane pomieszczenia zostały oddane do użytku pod koniec stycznia br.

– Inwestycję mogliśmy zrealizować dzięki wsparciu Powiatu Lubelskiego, gmin z terenu naszego działania, jak też pomocy Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala w Bełżycach – wylicza dyrektor Kamiński.

Placówka zakończyła też remont pomieszczeń, w których ma zacząć działać pracownia endoskopowa. – Konieczność wykonania tej inwestycji wynikła z potrzeby rozszerzenia ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych o gastroskopię i kolonoskopię dla pacjentów z rejonu powiatu lubelskiego – wyjaśnia dyr. Kamiński. – W tym roku planujemy doposażyć pomieszczenia w niezbędny sprzęt, meble i rozpocząć działalność pracowni.

Remont tych kosztował 217 tys. zł i został pokryty ze środków własnych zakładu.