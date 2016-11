Tomaszowice-Kolonia: Obok szkoły stanie hala sportowa?

Interpelację w sprawie konieczności budowy hali sportowej w Szkole Podstawowej w Tomaszowicach-Kolonii złożył przewodniczący Rady Gminy Marek Wieczerzak.

– W placówce uczy się obecnie ponad 170 dzieci – mówi przewodniczący Rady Gminy w Jastkowie. – Mimo że szkoła została wybudowana kilka lat temu, nie ma w niej miejsca, gdzie dzieci mogłyby mieć zajęcia w-f. Brakuje nie tylko hali, ale też boiska przy szkole. W dodatku ostatnie prace remontowe, wykonane w związku z nakazem straży pożarnej, mocno ograniczyły możliwość przeprowadzenia zajęć w-f na wykorzystywanej do tej pory sali.

Wójt gminy Jastków Teresa Kot przyznaje, że sala sportowej w szkole rzeczywiście jest potrzebna . – Jak najbardziej widzę konieczność jej budowy – potwierdza Teresa Kot. – To jest jedna ze szkół na terenie gminy, która sali gimnastycznej jeszcze nie ma. Jest taka potrzeba, nie tylko ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów, ale też zapowiadaną reformę oświaty i zwiększenie liczby klas w szkole podstawowej o siódmą i ósmą.

Budowa sali sportowej to jednak jedna z licznych propozycji radnych do przyszłorocznego budżetu. – Takich wniosków wpłynęło na ok. 45 mln zł – wylicza pani wójt. – Tymczasem będziemy mieć do dyspozycji jakieś 10, może 11 mln zł na inwestycje.

W przypadku budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tomaszowicach-Kolonii urzędnicy mają już gotowy projekt. Powstał, kiedy była projektowana cała szkoła. Jest też aktualne pozwolenie na budowę.

– Zaproponuję rozpoczęcie budowy tej sali gimnastycznej w projekcie przyszłorocznego budżetu – dodaje wójt gminy Jastków.

O tym, czy ta inwestycja ostatecznie znajdzie się w budżecie gminy na 2017 r., zdecydują radni.