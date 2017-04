Ubyło drzew, przybyło maszyn. Tak wygląda budowa nowego odcinka S17

Firma Budimex, która realizuje dwa odcinki o łącznej długości ok. 25,2 km od końca obwodnicy Garwolina do granicy województw, porządkuje teren po wycince i prowadzi prace ziemne. Efekty widać w okolicy przyszłego węzła Górzno, Józe-fowa, w okolicach Gończyc i Trojanowa. Prace prowadzą tu też archeolodzy.

Teren po wycince drzew porządkowany jest również na ponad 13-kilometrowym odcinku pomiędzy węzłami Skrudki i Kurów Zachód, zarządzanym przez Mota-Engil Central Europe. Trwa usuwanie humusu oraz przebudowa sieci, które kolidu-ją z przyszłą drogą. Niedługo rozpocznie się także przenoszenie pomnika Powstańców Styczniowych i prace archeologiczne w jego otoczeniu.

Wkrótce rozpocznie prace firma PORR Polska Infrastructure, wykonawca ponad 20-kilometrowego odcinka od granicy z województwem mazowieckim do węzła Skrudki. Po przekazaniu placu budowy ruszy wycinka drzew wzdłuż „siedemnastki”, pomiędzy Parafianką a Moszczanką. Może wiązać się to z chwilowymi utrudnieniami w ruchu. Budowane będą także zjazdy na plac budowy. W miejscu prowadzonych prac a także na drogach przecinających budowę przyszłej S17 wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu (ograniczenie prędkości, zakaz wyprzedzania na odcinkach drogi w bezpośredniej strefie robót).

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim toczy się postępowanie w sprawie zezwoleń na realizację kolejnych dwóch od-cinków: od węzła Lubelska do obwodnicy Kołbieli oraz od obwodnicy Kołbieli do obwodnicy Garwolina. Wykonawca pra-cuje nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku o ZRID na obwodnicę.