Ucieszyli się z dotacji do ekologicznych kotłów i solarów. Teraz przykra niespodzianka

Tylko w gminie Bychawa ponad tysiąc gospodarstw musi dopłacić do unijnych ekologicznych kotłów i solarów – nawet po 1500 zł. Powód? Nagła zmiana interpretacji przepisów podatkowych, którą samorządom pod koniec roku zafundował resort rozwoju. Problem dotyczy całego kraju.

Gdy władze gminy Bychawa przystępowały do unijnego projektu wsparcia zakupu przyjaznych dla środowiska kotłów na pelet oraz instalacji solarnych, sądziły, że VAT zostanie naliczony jedynie od 15-procentowego wkładu własnego. Żeby mieć pewność, jeszcze przed rozpoczęciem montażu urządzeń wystąpiły do Ministerstwa Finansów o indywidualną interpretację przepisów w tej sprawie. Dokument potwierdził przypuszczenia gminy, co uspokoiło samorządowców. Niestety, wkrótce interpretacja prawa zupełnie się zmieniła.