Uprawiał konopie, a w łóżku trzymał nielegalną broń. 40-latek zatrzymany

Ponad 60 roślin konopi indyjskich i 300 gramów suszu, a oprócz tego broń palną z tłumikiem i ponad 1100 sztuk amunicji. To wszystko ujawnili policjanci kiedy weszli do mieszkania 40-latka na terenie gm. Wojciechów.

Zatrzymany 40-latek jest mieszkańcem powiatu bieszczadzkiego jednak od pewnego czasu przebywał na terenie gm. Wojciechów. Policjanci mieli zgłoszenie, że mężczyzna groził swojej byłej partnerce.

Przeszukanie domu przyniosło efekt w postaci odnalezienia broni palnej. Sztucer z dorobionym tłumikiem znajdował się w łóżku. Do tego ponad 1100 szt. amunicji. Mężczyzna nie miał pozwolenia na broń. 40-latek był w przeszłości karany. Podczas przeszukania pozostałych pomieszczeń policjanci ujawnili uprawę konopi indyjskich.

Uprawa znajdowała się w osobnym pomieszczeniu. Mężczyzna wykorzystywał specjalistyczny sprzęt: oświetlenie, nawiewy, mierniki temperatury oraz nawozy odżywki do roślin. Łączna waga zabezpieczonych roślin to prawie 1,3 kg w tym 60 roślin w różnej fazie wzrostu. Do tego woreczki z suszem konopi indyjskich o łącznej wadze ponad 300 gramów.

40-latek odpowie za uprawę i posiadanie marihuany, nielegalne posiadanie broni i amunicji oraz groźby karalne. Dziś zostanie doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim a następnie do sądu z wnioskiem o tymczasowy areszt.

Za posiadanie znacznej ilości środków odurzających grozi do 10 lat więzienia.