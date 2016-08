W czwartek nowy rok szkolny. Ponad 350 tys. uczniów w Lubelskiem pójdzie do szkoły

To będzie pierwszy od wielu lat rok szkolny, którego nie poprzedziły wchodzące w wakacje zmiany w prawie oświatowym, do których nauczyciele i dyrektorzy musieliby się przygotowywać w pośpiechu i chaosie – podkreśla Teresa Misiuk, lubelska kurator oświaty. – Zmiany ogłoszono tym razem na tyle wcześnie, że wszyscy zdążyli się do nich przygotować.

Od 1 września do szkół pójdą siedmiolatki, a nie tak jak było rok wcześniej dzieci sześcioletnie. Szóstoklasiści nie będą kończyć nauki egzaminem, a maturzyści będą mogli odwołać się od oceny swojej pracy. W stołówkach szkolnych będzie można znów sprzedawać drożdżówki i cebularze.

– To nie koniec zmian. Dobrym rozwiązaniem, które ucieszy nauczycieli, jest likwidacja godzin karcianych z towarzyszącą im obudową biurokratyczną – dodaje Misiuk.

Lubelska kurator oświaty dodaje, że z posiadanych w tej chwili informacji wynika, że na Lubelszczyźnie będzie ponad 37 tys. etatów nauczycielskich, z czego w pełnym wymiarze zatrudnionych będzie 31 tys. nauczycieli.

– Z problemem utraty miejsc pracy przez nauczycieli borykamy się już od kilku lat. To między innymi efekt niżu demograficznego – uważa. – Niż jest jednym z elementów determinujących zapowiedziane zmiany w edukacji, które zaczną wchodzić w życie we wrześniu 2017 r. Wielu nauczycieli bało się jednak zwolnień już teraz ze względu na podniesienie wieku obowiązku szkolnego z 6 do 7 lat. Nie mamy jeszcze ostatecznych danych, ale takich negatywnych następstw nie odnotowujemy. W Lublinie czy Zamościu dzięki pracy organów prowadzących problem w zasadzie nie istnieje.

Kuratorium chwali się też, że w wakacje tytuł nauczyciela dyplomowanego na Lubelszczyźnie zyskało ponad 700 pedagogów. Za awansem zawodowym idzie wzrost wynagrodzeń. Minimalne zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego to 3109 zł brutto. Do tego doliczyć trzeba różne dodatki.

W roku Sienkiewicza

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2016/ 2017 odbędzie się jutro w Zespole Szkół w Woli Okrzejskiej w gminie Krzywda (godz. 11). Wybór miejsca tegorocznej inauguracji związany jest z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza - szkoła jako placówka nosząca jego imię współpracuje z innymi szkołami sienkiewiczowskimi oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.