Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2018 roku wyniesie 102,98 proc. – Najniższa emerytura wzrośnie o 29,80 zł, a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – o ok. 67,28 zł miesięcznie – mówi Małgorzata Korba, rzecznik prasowy ZUS w Lublinie.

W województwie lubelskim waloryzacja obejmie około 390 tys. osób. Średnia emerytura wypłacana w naszym regionie to 1980 złotych, zaś renta z tytułu niezdolności do pracy – 1570 złotych. Od 1 marca średnia emerytura wzrośnie do 2039 zł, a renta – do 1617 zł. – W moim przypadku podwyżka wyniesie nieco ponad 50 złotych. Niby niedużo, ale w skali roku będzie to ponad 600 złotych – mówi Krystyna Winiarczyk z Lublina. Aby samemu obliczyć wysokość świadczenia po 1 marca, trzeba pomnożyć świadczenie przez 1,0298.

– Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od tego, czy ceny towarów i usług rosły, czy malały i o ile. Na wysokość waloryzacji ma też wpływ wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Polsce – wyjaśnia rzeczniczka.

Podwyżka obejmie wszystkie długoterminowe świadczenia wypłacane przez ZUS: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych. Podwyższeniu podlegają też świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renta socjalna. Waloryzacja dotyczy rent i emerytur przyznanych do końca lutego tego roku.

– Nie trzeba składać wniosku, bo ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu. Każdy z beneficjentów ZUS otrzyma podwyższone świadczenie w dotychczasowym terminie wypłaty – dodaje pani rzecznik. Każda osoba pobierająca świadczenie z ZUS otrzyma również decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.