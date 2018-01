Ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia wydał dla Lubelszczyzny Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr może w porywach osiągać prędkość 70 km/h. Spodziewane są też intensywne opady śniegu. W piątek po południu może z kolei wystąpić gołoledź.

Z czego to wynika? - Przede wszystkim z dynamicznej zmiany ciśnienia, którą właśnie obserwujemy. Zjawisko to w większym stopniu występuje na zachodzie Polski, gdzie wiatr będzie jeszcze silniejszy. O tej porze roku nie jest ono normą, ale czasami występuje - tłumaczy Kołodziej.

Meteorolog radzi mieszkańcom regionu, żeby zachowali ostrożność. - Warto śledzić aktualną sytuację pogodową i oczywiście odpowiednio się ubrać - tłumaczy.

A tak wieje w Europie Zachodniej

Take my home, take my belongings, but DON‘T TOUCH MY FIETSEN #Friederike !!#Netherlands #Gottalovethem 😂 pic.twitter.com/yUHFdlclMN