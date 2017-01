Wojcieszyn: Kierowca VW wjechał w busa, 7 osób w szpitalu

Siedem osób trafiło do szpitala na badania w wyniku wypadku w Wojcieszynie na drodze z Bełżyc do Lublina

Do zdarzenia doszło w sobotę. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący volkswagenem mężczyzna jechał w kierunku Bełżyc. 41-latek stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwny pas, którym poruszał się bus relacji Poniatowa – Lublin. Doszło do zderzenia samochodów. Mercedes zjechał do przydrożnego rowu.

Do szpitala na badania przewieziono w sumie 7 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń zagrażających życiu. Po badaniach i diagnostyce pięcioro z nich zostało zwolnionych do domów.

- Apelujemy, by kierowcy zmienili technikę jazdy. Przekraczanie dopuszczalnej prędkości oraz niezachowanie bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu to jedne z najczęstszych przyczyn wypadków. Pamiętajmy też, że prędkość dopuszczalna w czasie złych warunków pogodowych nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną - mówi nadk.