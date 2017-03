WOŚP: W Lubelskiem zebrano więcej niż rok temu

– W ubiegłym roku była to niższa kwota w wysokości ok. 1,4 mln – informuje Ewa Chodor z Banku Pekao SA. – Znacznie więcej pieniędzy udało się też zebrać w Lublinie. W tym roku było to ok. 431 tys. zł (w ubiegłym – ok. 214 tys. zł). Tegoroczny finał był rekordowy – w całej Polsce zebrano ponad 105,5 mln zł. Pieniądze przeznaczone będą na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych i zapewnienie godnej opieki seniorom. (kp)