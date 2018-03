Wraca zima. Jest pierwsze ostrzeżenie IMGW

Będzie ślisko - ostrzegają synoptycy. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w środę wieczorem od godz. 22 i czwartek rano (do godz. 9).

- Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0 stopni Celsjusza powodujący zamarzanie mokrych powierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1 C do do 1 C, przy gruncie -3 C - informuje synoptyk Katarzyna Ściłowska z IMGW.

Ostrzeżenie dotyczy głównie północnej części woj. lubelskiego.

W najbliższych dniach synoptycy przewidują powrót zimy. Według niektórych prognoz, w piątek będzie padał w Lublinie i regionie śnieg. Temperatura spadnie do -5 stopni, a w nocy nawet do -10. Taka pogoda ma się utrzymywać co najmniej przez cały przyszły tydzień.