Wybory 2018. Kukizowcy szukają kandydatów w terenie

– Chcemy zachęcać mieszkańców do aktywności obywatelskiej. Nie tylko do interesowania się życiem publicznym, ale przede wszystkim do zaangażowania się w nie i do startowania w wyborach – mówi Jakub Kulesza, lubelski poseł Kukiz’15. – Naszym planem na przyszłoroczne wybory jest wystawienie list we wszystkich powiatach w woj. lubelskim. Wydaje mi się, że jest to cel możliwy do osiągnięcia.

Na tych spotkaniach chcemy wyłapać aktywnych ludzi i zachęcić ich do spróbowania swoich sił i zostania radnymi powiatu, miasta, czy też wójtami, burmistrzami albo prezydentami.

Wczoraj pierwsze spotkanie odbyło się w Świdniku. W tym tygodniu zaplanowane są kolejne: w Puławach, Bychawie, Bełżycach, Łęcznej, Janowie Podlaskim i Kraśniku. To kolejny etap akcji „Samorządy z Kukizem”. Przed wakacjami działacze ruchu rozpoczęli poszukiwania potencjalnych kandydatów przez internet. Zapytaliśmy, ile osób z województwa lubelskiego do tej pory zgłosiło się w ten sposób.

– Nie mam takich informacji. Wiem, że w skali kraju w ciągu pierwszych kilku dni mieliśmy dwa tysiące zgłoszeń. Będziemy je analizować po pierwszym posiedzeniu Sejmu po wakacjach – mówi Kulesza.