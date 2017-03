Wybudują i przebudują 220 kilometrów dróg powiatowych. Już wiadomo gdzie

Pieniądze na drogi trafią do wszystkich 20 powiatów ziemskich w województwie lubelskim. Liderem projektu jest powiat lubelski.

– Dzięki temu programowi, w ciągu dwóch lat, gruntownie odnowimy 150 kilometrów dróg powiatowych – mówi Paweł Pikula, starosta lubelski. – Starostowie typowali do remontu te drogi, które łączą się z siecią TEN-T, czyli głównymi europejskimi korytarzami drogowymi. W przypadku naszego regionu są to drogi krajowe numer 12, 17 i 19. Częściowo też zmodernizujemy drogi powiatowe prowadzące do stref aktywności gospodarczej – dodaje starosta Pikula.

W przypadku powiatu lubelskiego w ramach projektu powstanie droga łącząca odcinek S17 węzeł Kurów z drogą powiatową nr 1524L oraz rozbudowana zostanie droga nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka). W sumie przebudowanych zostanie ponad 8 km dróg. Prawdopodobnie prace rozpoczną się w drugiej połowie bieżącego roku. Całkowity koszt przebudowy obu odcinków to ponad 13,5 mln zł.

Największe przebudowy czekają powiat chełmski, gdzie za ponad 15 mln zł przeprowadzone zostaną prace na prawie 27 km dróg. Ok. 26,5 km dróg przebudowanych zostanie na terenie powiatu tomaszowskiego. – „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” to tzw. megaprojekt. Pieniądze, które można uzyskać w ramach projektu są proporcjonalne do ilości dróg, jakie są w powiecie. W naszym przypadku to 702 km – wyjaśnia Jan Kowalczyk, starosta tomaszowski. – W tej chwili jesteśmy na końcowym etapie przygotowywania dokumentacji do przebudowy dwóch odcinków – dodaje.

W powiecie tomaszowskim przebudowy będą toczyły się na odcinkach: Tarnawatka – Werechanie oraz Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare.

– Prace rozpoczną się w 2018 r., pod koniec tego roku powinny się też zakończyć. Pierwotnie wkład własny w inwestycji miał wynosić 15 proc., ale u nas będzie ona rozszerzona o ok. 4 km, więc te koszty urosną – tłumaczy starosta.

W sumie inwestycja na terenie powiatu tomaszowskiego będzie kosztowała niecałe 11 mln zł. W całym regionie koszty projektu to 191 mln zł. Za te pieniądze przebudowanych zostanie ponad 220 km dróg. Dofinansowanie na projekt pochodzi z RPO województwa lubelskiego. (dd, p.p.)

Gdzie i ile kilometrów przebudują

pow. bialski: 21,7 km

pow. biłgorajski: 14,5 km

pow. chełmski: 26,7 km

pow. hrubieszowski: 6,6 km

pow. janowski: 8,2 km

pow. krasnostawski: 7,6 km

pow. kraśnicki: 14,7 km

pow. lubartowski: 3,8 km

pow. lubelski: 8,3 km

pow. łęczyński: 7,2 km

pow. łukowski: budowa małej obwodnicy miasta o długości 0,9 km (III etap)

pow. opolski: 6,9 km

pow. parczewski: 9,9 km

pow. puławski: 11,4 km

pow. radzyński: 9,6 km

pow. rycki: 12,6 km

pow. świdnicki: 4,3 km

pow. tomaszowski: 26,6 km

pow. włodawski: 7,8 km

pow. zamojski: 19,1 km