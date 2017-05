„Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”: Budowy i remonty dróg w woj. lubelskim już pewne

Pod koniec zeszłego tygodnia Rada Powiatu Lubelskiego podjęła uchwałę o przystąpieniu do tzw. megaprojektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”. Projekt zakłada przeprowadzenie szeregu inwestycji drogowych na terenie wszystkich 20 powiatów w Lubelskiem. Koordynatorem przedsięwzięcia jest powiat lubelski.

– Teraz zostaną podpisane umowy między powiatami oraz z Urzędem Marszałkowskim w sprawie finansowania – wyjaśnia Paweł Pikula, starosta lubelski.

Do remontu wytypowane zostały te drogi, które łączą się z drogami należącymi do sieci TEN-T, do której należą główne europejskie korytarze drogowe. Jeśli chodzi o województwo lubelskie są to DK12, DK 17 i DK19.

• W przypadku powiatu lubelskiego w ramach projektu powstanie droga łącząca odcinek S17 węzeł Kurów z drogą powiatową nr 1524L oraz rozbudowana zostanie droga nr 2259L Bełżyce (ul. Lubelska) – Strzeszkowice – Krężnica Jara – Lublin (ul. Krężnicka). W sumie przebudowanych zostanie ponad 8 km dróg. Całkowity koszt przebudowy obu odcinków to ponad 13,5 mln zł.

• Największe inwestycje czeka powiat chełmski, gdzie przebudowanych zostanie 26,7 km dróg.

• Niewiele mniejsze prace odbędą się na terenie powiatu tomaszowskiego (26,6 km).

• Na ponad 20 km przeprowadzone zostaną pracę również w powiecie bialskim. W sumie w całym województwie wybudowanych i wyremontowanych zostanie ponad 220 km dróg. Całkowity koszt projektu to ok. 160 mln zł. Prace ruszą jesienią tego roku.