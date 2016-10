Do jednego z wypadków doszło w czwartek wieczorem w miejscowości Dawidy w pow. parczewskim. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż 13-latek poruszał się rowerem bez oświetlenia. Podczas skrętu w lewo został potrącony przez kierującego fordem focusem. Młody rowerzysta trafił do szpitala. 32-letni kierowca samochodu był trzeźwy.

Do wypadku z udziałem rowerzysty doszło także w miejscowości Domiczyn w pow. włodawskim na drodze krajowej nr 82. 76-letnia kobieta została potrącona przez opla corsę. Wstępne ustalenia wskazują, że kobieta prawdopodobnie nie zasygnalizowała zamiaru skrętu w lewo. Została zabrana do szpitala z poważnymi obrażeniami. Kierujący autem 71-latek był trzeźwy.

Wśród osób poszkodowanych we wczorajszych wypadkach są także piesi. W miejscowości Tomaszowice w pow. lubelskim, w czwartek nad ranem kierujący samochodem kia jadąc od Sieprawic w kierunku Nałęczowa bokiem pojazdu potrącił 12-latkę, która przekraczała jezdnię w miejscu do tego niewyznaczonym. Nastolatka została przewieziona do szpitala w Lublinie.

Do dwóch potrąceń pieszych doszło w pow. ryckim. Po godz. 18 przy ul. 15 Pułku Piechoty Wilków w Dęblinie kierujący osobową toyotą 51-latek potrącił przechodzące przez przejście dla pieszych dwie kobiety. Mieszkanki Dęblina w wieku 49 oraz 25 lat z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Kierowca toyoty był trzeźwy.