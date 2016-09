Wypadki na drogach: Trzy osoby nie żyją. 11-letni chłopiec zmarł w szpitalu

Do jednego ze zdarzeń doszło ok. godz. 22 w miejscowości Zagrody (pow. puławski).

Kobieta która kierowała mazdą nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i wjechała na skrzyżowanie. Doszło do zderzenia z oplem. Na miejscu zginęła 43-letnia pasażerka mazdy. Do szpitala trafił ranny 11-latek. Niestety, nie udało się go uratować. Do szpitala trafiły też cztery inne osoby.

Do drugiego wypadku doszło ok. godz. 21.35 w miejscowości Chmiel Drugi (gm. Jabłonna). Obywatel Ukrainy wyjeżdżając z drogi podporządkowanej oplem omegą wjechał pod ciężąrówkę. 27-latek zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.