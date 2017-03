Od 1 marca wzrosną kwoty minimalnych gwarantowanych świadczeń. – Emerytura minimalna wyniesie 1000 zł brutto, pod warunkiem, że emeryt wypracował odpowiedni staż ubezpieczeniowy. W przypadku mężczyzn ten staż wynosi zawsze 25 lat, a dla kobiet – od 20 do 22 lat – mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim.

Do 1000 złotych brutto wzrośnie także renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Natomiast osoba pobierająca rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy może liczyć na minimum 750 zł brutto.

Od marca wszystkie emerytury i renty, które wypłaca ZUS, czeka waloryzacja. – Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia przez procentowy wskaźnik waloryzacji. W tym roku wynosi on 100,44 proc. Co ważne, kwota podwyżki wynikająca z waloryzacji nie może być niższa niż 10 zł brutto dla większości emerytur, rent rodzinnych i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – dodaje rzecznik.

W przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy minimalna podwyżka wyniesie 7,5 zł brutto. A dla emerytur częściowych – 5 zł brutto. Gwarancja minimalnej podwyżki nie obejmuje jednak emerytur i emerytur częściowych, które na koniec lutego wynosiły mniej niż 882,56 zł.

Dodatki do świadczeń z ZUS obejmuje tylko waloryzacja procentowa. Od marca dodatek pielęgnacyjny będzie więc wynosił 209,59 zł brutto. – Każdy otrzyma od ZUS decyzję z informacją o swojej nowej wysokości świadczenia – dodaje rzecznik ZUS.

* Ważne! Minimalna podwyżka nie obejmuje emerytów, którzy do końca lutego pobierali świadczenie niższe niż 882,56 zł brutto. W ich przypadku emerytura zostanie podwyższona jedynie wskaźnikiem procentowym (100,44 proc.).

Waloryzacja i podwyższenie świadczeń do nowych kwot minimalnych odbywa się z urzędu. To znaczy, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Każda osoba pobierająca świadczenie z ZUS dostanie w najbliższym czasie decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.