Zgłoś się i wygraj ślubny pakiet warty 14 tys. zł

REGULAMIN PLEBISCYTU

Nowożeńcy 2016

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem plebiscytu jest Corner Media Sp. z o.o., z siedzibą przy Krakowskim Przedmieściu 54 w Lublinie, wydawca Dziennika Wschodniego

Czas trwania plebiscytu ustala się na okres od 01 października do 31 grudnia 2016. Konkurs ma charakter otwarty.

Osobą nadzorującą plebiscyt ze strony Organizatora jest

- Magdalena Łaszkiewicz – kierownik ds. promocji i administracji, tel. 81 46 26 800

Wszystkie wątpliwości dotyczące plebiscytu należy wyjaśniać z powyższą osobą wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres korespondencyjny siedziby, bądź e-mail: magdalena.laszkiewicz@dziennikwschodni.pll

ZASADY KONKURSU

UDZIAŁ



Zgłoszenia kandydatów do plebiscytu odbywają się drogą mailową

W konkursie mogą wziąć udział pary, które planują ślub i wesele w 2017 roku. Uroczystość musi się odbywać na terenie województwa lubelskiego.

Aby zgłosić udział w konkursie, należy przesłać e-mailem kolorowe zdjęcie pary na adres promocja@dziennikwschodni.pl. W treści maila powinny się znaleźć następujące dane:

- imiona i nazwiska pary

- kilka słów na temat pary

- adres, nr telefonu

- data ślubu

- oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku przez redakcje Dziennika Wschodniego i jego wydawcę.



Zgłoszenia można przesyłać od 01 października do 30 października 2016 do godz. 12 (północ z 30/31.10.2016). Okres zgłaszania kandydatur może ulec wydłużeniu.

Nadesłanie zgłoszenia do plebiscytu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację fotografii, imienia, nazwiska i opisu w publikacjach związanych z plebiscytem.

Organizator plebiscytu nie przyjmuje odpowiedzialności za zgłoszenia nieprawdziwe. W przypadku, gdy takie zgłoszenie zostanie wykryte, Organizator na wniosek osoby zgłoszonej, bądź na podstawie własnej decyzji usunie fotografię i dane osobowe ze strony internetowej plebiscytu i z listy numerów do głosowania.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości zgłoszenia i podanych w nim danych.

Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii, która może w jakimkolwiek stopniu naruszać przepisy polskiego prawa i ogólnie przyjęte normy moralne. Organizator plebiscytu zastrzega sobie prawo odmówienia publikacji fotografii niespełniających podstawowych warunków technicznych i merytorycznych (niewyraźnych, na których twarz bądź sylwetka są niewidoczne).

Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania fotografii anonimowych (niepodpisanych z imienia i nazwiska)

GŁOSOWANIE

Głosowanie w plebiscycie Nowożeńcy 2016 odbywa się za pośrednictwem

- SMS-ów i potrwa od 4 listopada do 11 grudnia 2016 do godz. 12 (północ z 11/12 grudnia). SMS-y należy przesłać na nr 7248 w treści wpisując SLUB. nr pary (np. slub.999). Koszt SMS-a 2,46 zł z VAT. Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną liczbę SMS-ów (1 sms równoważność 10 głosów)

- Sondy internetowej na stronie www.dziennikwschodni.pl od 4 listopada do 9 grudnia do 15.00 (jedno kliknięcie - 1 głos dziennie z jednego IP)

- Kuponów plebiscytowych drukowanych codziennie w Dzienniku Wschodnim od 4 listopada do 9 grudnia. Kupony należy dostarczyć do siedziby redakcji na adres: Dziennik Wschodni Krakowskie Przedmieście 54, 20-002 Lublin z dopiskiem NOWOŻEŃCY 2016 do 9 grudnia do godziny 15.00 (1 kupon równoważność 10 głosów).

W celu ułatwienia głosowania, poszczególnym parom biorącym udział w plebiscycie zostaną przydzielone numery porządkowe.

Wysłanie SMS-a zgodnego ze wzorem podanym w rozdziale II punkcie 10 niniejszego Regulaminu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem.

W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 10 wzoru SMS (nie dotyczy numerów kandydatów) nie zostaje on uwzględniany.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Uczestnik plebiscytu poprzez wysłanie SMS-a z głosem na wybraną osobę, zamawia wiadomość informacyjno-reklamową sponsora plebiscytu i/lub partnerów reklamowych organizatora.

.

NAGRADZANIE I NAGRODY



W plebiscycie nagrodzona zostanie para, które uzyska największą liczbę głosów za pośrednictwem SMS-ów, głosów oddanych za pośrednictwem sondy i kuponów drukowanych w Dzienniku Wschodnim.

Na zwycięzców czeka pakiet o łącznej wartości 14 000 zł, w skład którego wchodzi:

suknia ślubna – marta-Art-mode - wartości 2000 zł

garnitur – Kruk’s - wartość 2000 zł

obrączki – Jubiler Corn – wartość 2000 zł

plenerowa ślubna sesja zdjęciowa - Jacek Świerczyński

sesja narzeczeńska – Jacek Świerczyński

makijaż ślubny – Justyna Niedźwiedź

fryzura ślubna – Małgorzata Markiewicz

pakiet florystyczny – Pracownia Florystyczna Decorado – wartość 1000 zł

DJ Pedro Elektro – Piotr Wierzchowski – wartość 2500 zł

W przypadku wyboru droższej opcji niż wyżej wymienione (dotyczy sukni ślubnej, garnituru, obrączek, pakietu florystycznego) laureaci zobowiązani są opłacić różnicę wartości

Laureaci przed odbiorem zobowiązany jest do wpłaty na konto Organizatora podatku od nagrody w wysokości 10% wartości nagrody.

Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zmianami).

Laureatom nie przysługuje prawo zamiany wygranej nagrody na ekwiwalent pieniężny lub inne przedmioty.

Z zastrzeżeniem ust. 23 poniżej, laureaci mają prawo do skorzystania z usług wchodzących w skład pakietu stanowiącego nagrodę w plebiscycie w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Organizator zastrzega, iż nie gwarantuje laureatom możliwości skorzystania z usługi DJ Pedro Elektro - Piotra Wierzchowskiego w dacie wesela . Szczegółowy termin skorzystania z usługi DJ’a zostanie uzgodniony między DJ’em a laureatami, z uwzględnieniem wolnych terminów DJ’a na dzień dokonywania takich ustaleń. Skorzystanie z usług DJ’a będzie możliwe w terminie do 31 grudnia 2018 r.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE



Do udziału w plebiscycie mogą zgłaszać się pełnoletnie pary, które planują ślub na 2017 rok. Uroczystość musi się odbywać na terenie województwa lubelskiego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo nie publikowania fotografii anonimowych (niepodpisanych z imienia i nazwiska).

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU



Uczestnicy plebiscytu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Corner Media Sp. z o.o., z siedzibą w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 54

Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi plebiscytu przysługuje prawo wglądu do własnych danych oraz ich poprawiania. Udział w plebiscycie nie jest uzależniony od wyrażenia zgody, o której mowa w rozdziale IV punkcie 1 niniejszego Regulaminu.

Osoby biorące udział w plebiscycie wyrażają zgodę na publikację nadesłanych zdjęć, imienia, nazwiska i miejsc zamieszkania na stronie internetowej www.dziennikwschodni.pl lub innej podstronie portalu oraz w papierowym wydaniu Dziennika Wschodniego

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady plebiscytu. Zgłoszenie się do plebiscytu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.