Żłobek i przedszkole powstaną w gminie Jastków

Zaplanowane do budowy żłobek i przedszkole, ale także – w późniejszym czasie – biblioteka oraz sala widowiskowa – wejdą w skład Centrum Rozwoju Rodziny w Panieńszczyźnie. Będą też zaplecza dla tych instytucji – m.in. sale doświadczalne, gabinety, w których będą odbywać się konsultacje z logopedą czy psychologiem.

– Dlatego nazwaliśmy to Centrum Rozwoju Rodziny, bo myślimy o potrzebach dzieci i ich rodziców – wyjaśnia Teresa Kot, wójt gminy Jastków. I dodaje: Wpływ na to ma nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z rodzicami głównie małych dzieci. Przez lata kto inny zajmował się dziećmi w wieku przedszkolnym, a kto inny w wieku żłobkowym. Do niedawna był to system zdrowia publicznego, teraz na szczęście jest to w systemie opieki społecznej. Gdzie indziej pracowała pielęgniarka środowiskowa, gdzie indziej położna, pedagog, logopeda czy wychowawca.

Dlatego władze gminy chcą stworzyć miejsce kompleksowej pomocy rodzicom i dzieciom. – Chcemy wybudować instytucję, która będzie skupiała funkcje pełnego wsparcia rodziny. Pokazywania rodzicom np. metod wychowawczych, jak pomóc dziecku w jego rozwoju w pierwszych latach jego życia – podaje przykłady Teresa Kot.

CRR stanie na działce o powierzchni 1,4 ha, którą gmina ma w centrum Panieńszczyzny.

– Centrum będziemy budować w systemie modułowym, złożonym z elementów niezależnie od siebie funkcjonujących, z niezależnym systemem dostarczania ciepła itd. – zapowiada wójt gminy Jastków.

W żłobku – pierwszym na terenie gminy – będą funkcjonować dwa oddziały, w przedszkolu – cztery. Do nowego przedszkola zostaną przeniesione dzieci z placówki w Panieńszczyźnie, która mieście się w budynkach przylegających do szkoły. Przez lata gminnego przedszkola w Panieńszczyźnie nie było. Działa dopiero od ubiegłego roku.

– Przedszkole to zostało uruchomione w dość trudnych warunkach technicznych – przyznaje wójt gminy Jastków. – Są to stare budynki, przerobione z budynków gospodarczych.

Tymczasem gmina szuka już wykonawcy do budowy żłobka i przedszkola. Przedszkole ma być gotowe wcześniej niż żłobek, bo końca czerwca 2018 r., zaś żłobek do połowy lipca przyszłego roku.

Innowacyjne pomysły

Gmina Jastków ma też inne pomysły, które mają wspierać rozwój małych dzieci, w tym m.in. „objazdowe przedszkole”. – Minibus jeździłby w wybrany dzień tygodnia do miejscowości, gdzie nie mamy ani szkoły, ani świetlicy – opisuje Teresa Kot, wójt gminy Jastków. – Dzieci mogłyby się pobawić zabawkami czy też wypożyczyć książki.