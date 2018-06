Brawa dla Katarzyny Krawczyk. Kolejny sukces zapaśniczki Cementu-Gryfa Chełm

To drugi w karierze krążek mistrzostw Starego Kontynentu dla naszej zapaśniczki. Przed siedmioma laty Krawczyk stanęła także na najniższym stopniu podium podczas zawodów w niemieckim Dortmundzie.

- Serdecznie gratuluję! To dobry prognostyk przed kolejnymi igrzyskami olimpijskimi, które za dwa lata odbędą się w Tokio. Wierzę Kasiu, że to Ty sprawisz, że po 32-letniej przewie sportowiec z naszego województwa stanie wreszcie na olimpijskim podium. Przypomnę, że ostatni medal dla naszego regionu - srebrny - zdobył w 1988 roku w Seulu Andrzej Głąb, zapaśnik z Chełma – tak wicemarszałek województwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk zwrócił się do Katarzyny Krawczyk podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, które odbyło się kilka dni po tym, jak zawodniczka z Chełma wywalczyła medal ME.

Tegoroczny sezon jest dla Katarzyny Krawczyk niezwykle udany. Chełmska zapaśniczka wywalczyła po raz siódmy w karierze mistrzostwo kraju oraz zdobyła Puchar Polski Seniorek. Zawodniczka Cementu-Gryfa wygrała także Międzynarodowy Turnieju w Bułgarii!