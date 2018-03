Na Fabrycznej znowu słychać dziecięcy śmiech

Gdy słyszymy hasło „rewitalizacja”, myślimy o remoncie. Ale rewitalizacja to coś więcej. Dla zniszczonych i zaniedbanych części miast i wsi jest jak adrenalina podana prosto w serce. Dzięki niej kryzysowe obszary stopniowo wracają do życia. Dowodem na to jest osiedle przy ulicy Fabrycznej w Opolu Lubelskim.