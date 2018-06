PIASKI - prawdziwe miasto na medal

Poprawiają infrastrukturę

Budżet gminy Piaski na 2018 rok to ponad 70 mln zł, z czego wydatki inwestycyjne stanowią prawie połowę. Tylko w ramach PROW na lata 2014-2020 zrealizowano przebudowę dróg gminnych o długości prawie 4 km. Udało się również pozyskać środki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, dzięki czemu uda się wykonanać ponad 170 instalacji.

Edukacja dla najmłodszych

Niedawno rozpoczęła się budowa nowego budynku przedszkola z oddziałem żłobkowym. Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków RPO WL. Jednocześnie odbywa się modernizacja szkoły podstawowej w Piaskach, obejmująca również zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Inwestycje te mają zostać ukończone jeszcze w tym roku, w którym obchodzimy 25-lecie odzyskania praw miejskich przez Pisaki.

Michał Cholewa, Burmistrz Piask:

Trudno jednym tchem wymienić wszystkie projekty, te już zakończone jak i trwające. Na pewno wkładamy w to całe serce i posiadaną wiedzę i jest to dla nas ogromna satysfakcja, ponieważ inwestycje w naszej gminie rzeczywiście widać. W tym roku mamy dodatkową okazję do podsumowań, gdyż oprócz obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, obchodzimy także 25-lecie odzyskania praw miejskich.