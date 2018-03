Trwa akcja przeciw ASF

Mieszkańcy gmin najbardziej zagrożonych wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), którzy znajdą padłego dzika, nadal mogą zgłaszać się po nagrodę w wysokości 200 zł. Pieniądze na drugi etap konkursu w ogólnej kwocie 350 tysięcy zł wygospodarował ponownie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja potrwa do 29 czerwca.

Konkurs jest kontynuacją działań rozpoczętych w ubiegłym roku i ma na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa ASF, którego nosicielami są głównie dziki. - Te zarażone – żywe czy martwe –stanowią realne zagrożenie. Stąd pomysł, by na większą skalę zlokalizować, przebadać i zutylizować padłe sztuki. Pomóc w tym ma zaangażowanie lokalnej ludności – mówi Grzegorz Kapusta wicemarszałek województwa lubelskiego.

Akcja skierowana jest do osób niebędących myśliwymi oraz pracownikami Służby Leśnej i obejmuje swoim zasięgiem teren administracyjny wymieniony w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r.

Osoba, która znalazła na tym terenie padłego dzika (innego, niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym), powinna:

zgłosić ten fakt do właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, który poświadczy znalezisko na stosownym formularzu (do pobrania na stronie www.lubelskie.pl);

złożyć uzupełniony o swoje dane formularz (będący jednocześnie wnioskiem o wypłatę nagrody) we właściwym urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć podpisane oświadczenie (do pobrania strona www.lubelskie.pl).

Akcja prowadzona jest obecnie na terenie 82 samorządów. Wykaz miast i gmin objętych akcją jest dostępny na stronie www.lubelskie.pl.