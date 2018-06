Uratowała życie. Teraz będzie w każdym powiecie

Przypomina zegarek, a jej najważniejszą funkcją jest ratowanie człowieka. Przekonał się o tym 68-letni pan Krzysztof z gminy Wilkołaz, któ-rego ocaliła właśnie niewielka bransoletka z dużym czerwonym guzikiem. Możliwe, że jeszcze w tym roku opaska ratująca życie trafi do starszych i samotnych mieszkańców każdego powiatu w województwie lubelskim.





Urządzenie reaguje na upadek i utratę przytomności. Wie też, jakie leki przyjmuje pacjent, zna jego podstawowe dane, w tym grupę krwi i pamięta numery kontaktowe do jego najbliższych. Na swoich nadgarstkach bransoletki ma już 135 osób z gmin wiejskich powiatu kraśnickiego. Opaski trafiły do nich na początku kwietnia.

Wygląda na to, że samorządy wkrótce odpowiedzą na apel marszałka. Pod koniec kwietnia Urząd Marszałkowski ogłosił unijny konkurs na dofinansowanie programów podobnych do realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Pieniądze zagwarantuje zarządzany przez władze województwa Regionalny Program Operacyjny. Chodzi o 49 mln zł.

Wysłaliśmy pisma do wójtów i burmistrzów z terenu naszego powiatu z zaproszeniem do uczestnictwa w takim projekcie. My będziemy go nadzorowali i koordynowali. Dariusz Kołodziejczyk, starosta powiatu świdnickiego