1 procent podatku. Ktoś przekazał w ten sposób 186 tys. zł

Ponad 450 tysięcy zeznań podatkowych za 2015 rok zawierało wskazanie organizacji pożytku publicznego, co oznacza że ponad 56 proc. naszych podatników wspiera takie organizacje.

– Biorąc pod uwagę, że w 2004 roku, gdy po raz pierwszy mieliśmy możliwość wesprzeć 1 proc. swojego podatku wybraną przez nas organizację, tylko niewiele ponad 24 tys. podatników przekazało około 1,7 mln złotych na rzecz OPP – mówi Marta Szpakowska, rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. – Zatem liczby mówią same za siebie: jesteśmy coraz bardziej hojni i świadomi swojego prawa o decydowaniu gdzie trafi nasz 1 proc. podatku.

Najwięcej w Lublinie

Średnia kwota przekazanego 1 proc. podatku w Lubelskiem to 49,5 zł. Najwyższy zadeklarowany odpis to ponad 186 tys. zł. – Najhojniejsi są podatnicy rozliczający swoje dochody roczne w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie: w ponad 79 tys. zeznaniach zadeklarowano kwotę ponad 5,2 mln złotych, to prawie 66,5 zł na jedno zeznanie – mówi Szpakowska.

W Trzecim Urzędzie Skarbowym w ponad 44,1 tys. zeznań wykazano odpis 1 proc. w kwocie ponad 2,1 mln zł. Najczęściej wybierane OPP w rozliczeniach za 2015 rok to: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” - ponad 5,2 mln złotych, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - ponad 1,9 mln zł, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” - ponad 800 tys. zł, AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym - ponad 450 tys. zł, Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum Dobrego Samarytanina” - ponad 450 tys. zł i FUNDACJA „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” - ponad 330 tys. zł.

Pomóż Amelii i Natanielowi

Podopiecznymi Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” są m.in. 8-letnia Amelia i 6-letni Nataniel Pastuszak. Rodzeństwo urodziło się z bardzo rzadkim zespołem genetycznym Joubert’a. Ich rozwój jest nieharmonijny i opóźniony. Dzieci mają obniżone napięcie mięśniowe, w małym stopniu odczuwają swoje ciało. Pojawi się również nadwrażliwość na dźwięki i zapachy, niestabilność emocjonalna, rozdrażnienie, zaburzenia snu.

Jedyna szansą na prawidłowy rozwój jest intensywna, wielopoziomowa rehabilitacja i terapia wsparta odpowiednią dietą i suplementacją.

– Pieniądze z 1 proc. to dla nas duże wsparcie. Miesięcznie m.in. na rehabilitację, zajęcia logopedyczne i suplementy wydajemy ok. 5 tys. zł, a ja ze względu na konieczność stałej opieki nad dziećmi musiałam zrezygnować z pracy – mówi Aneta Pastuszak, mama Amelii i Nataniela. – Dzieci bardzo ciężko pracują, by dogonić rówieśników. Konsekwentnie robią postępy: intelektualne, społeczne, fizyczne. Pozwala nam to wierzyć, że może być tylko lepiej.

Żeby im pomóc należy wpisać nr KRS: 0000037904, a w rubryce informacje uzupełniające cel 1 proc. podać: 12023 Pastuszak Amelia i Nataniel.

Komórki macierzyste dla Julii

5-letnia Julia Mania z Lublina, która cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i wodogłowie pokrwotoczne ma szansę na terapię z wykorzystaniem komórek macierzystych. Niestety, NFZ jej nie refunduje. Potrzeba na nią 35 tysięcy złotych. Rodzicom brakuje jeszcze 7 tys. zł.

Julia urodziła się jako skrajny wcześniak w 25 tygodniu ciąży. Ważyła zaledwie 600 gramów. – Pierwsze rozpoznania były dla nas straszne: niewydolność oddechowa, zakażenie wewnątrzmaciczne, wrodzone zapalenie płuc, martwicze zapalenie jelit, niedrożność przewodu pokarmowego – mówi Katarzyna Sawicka, mama dziewczynki.

Dziewczynka jest pod opieką dr n.med. Magdaleny Chruścińskiej-Krawczyk z Kliniki Neurologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. To ona zaproponowała terapię z wykorzystaniem komórek macierzystych. Są one podawane dożylnie, pochodzą z substancji znajdującej się w sznurze pępowinowym. Są sprawdzone i tak przygotowane, żeby nie wystąpiły negatywne działania na organizm.

Żeby pomóc Julce trzeba wpisać nr KRS Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”: 0000186434 z dopiskiem na rehabilitację Julia Mania 265/M.

Pamiętajmy o zwierzętach egzotycznych

Na środki z 1 proc. liczy też Fundacja Epicrates. – Działamy od 2011 roku nie tylko na terenie Lubelskiego ale też innych części Polski. Jesteśmy jedyną organizacją w kraju, która kompleksowo zajmuje się zwierzętami egzotycznymi. Promujemy odpowiedzialne traktowanie i kupowanie zwierząt egzotycznych. Zajmujemy się też odłowem takich zwierząt, bo coraz więcej osób po prostu się ich pozbywa. Dotyczy to m.in. żółwi z gatunków inwazyjnych, które są niebezpieczne m.in. dla ryb i ptaków, a niektóre także dla człowieka – mówi Bartłomiej Gorzkowski, prezes Fundacji Epicrates. – To dotyczy także innych egzotycznych gatunków. Trafiają do nas także jaszczurki, węże, pająki. To, że stały się bardzo popularne i łatwo dostępne sprawia, że trafiają w ręce nieodpowiedzialnych ludzi, którzy szybko się nimi nudzą i pozbywają się ich.

Fundacja potrzebuje też środków na badania i leczenie zwierząt. – Organizujemy też szkolenia, współpracujemy z uczelniami i służbami mundurowymi. Organizujemy też wolontariat w lubelskim Egzotarium, czyli pierwszym w Polsce schronisku dla zwierząt egzotycznych – mówi Gorzkowski. – Bardzo liczymy na środki z 1 proc. Ludzie najchętniej pomagają organizacjom, które zajmują się np. psami czy kotami, zwierzęta egzotyczne budzą nadal lęk. Nie wszystkie zwierzęta musimy kochać, ale wszystkie powinniśmy szanować.

Fundacja Epicrates: nr KRS 0000377475.

Wspieramy lokalnie

– Bardzo ważne jest również to, że wspieramy organizacje funkcjonujące obok nas. Przykładem są Puławy, podatnicy rozliczający dochody w tym urzędzie najczęściej wybierali organizacje funkcjonujące w Puławach i okolicach – mówi Szpakowska. – O ile we wszystkich urzędach w 10 najczęściej wybieranych organizacjach pożytku publicznego wskazywano fundację „Zdążyć z pomocą” to w Puławach postawiono na swoje organizacje. Taka tendencja utrzymuje się od kilku lat.

Podatnicy rozliczający się w puławskim urzędzie wybierali m.in.: Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Stowarzyszenie „CORDA CORDI” na rzecz Dzieci i Młodzieży w Puławach, Stowarzyszenie GRZEŚ w Puławach, Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne, Puławskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Potrzebujących Pomocy i Ich Rodzin „Tęcza”.

Jak przekazać 1%

Uproszczona procedura, polegająca na tym, że w zeznaniu wpisujemy jedynie numer KRS wybranej organizacji i wyliczoną kwotę jednego procenta naszego należnego podatku oraz świadomość że nie ponosimy żadnych kosztów z tym związanych powoduje, że coraz częściej korzystamy z tego przywileju współdecydowaniu gdzie trafi część naszego podatku.

Jeśli rozliczamy swoje zeznanie elektronicznie, to w zeznaniu wpisujemy jedynie numer KRS wybranej organizacji, a program sam wyliczy kwotę do przekazania. Ważne jest również to, żeby wybrana przez nas organizacja znajdowała się na liście do uprawnionych do otrzymania jednego procenta podatku.