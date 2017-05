10-piętrowe wieżowce między ul. Orkana i Hetmańską? Miasto chce się zgodzić na bloki

Obszar między ul. Orkana i Hetmańską od lat jest niezabudowany, bo część jest przeznaczona pod parking, a część pod szkołę, której nikt nie chce tu wznosić. Na inne wykorzystanie ziemi nie pozwala obowiązujący plan zagospodarowania, czyli dokument określający możliwe sposoby wykorzystania terenu.

Plan ma być jednak zmieniony na korzyść inwestorów. Tak, by dopuszczał tu budowę bloków mieszkalnych, w których parterach mogłyby powstać lokale usługowe.

Najniższe bloki, do 18 metrów i 4 pięter, mogłyby stanąć w miejscu prowizorycznego parkingu przy myjni oraz wzdłuż ul. Orkana. Najwyższe, mające do 10 pięter i nawet 35 m wysokości, dopuszczone byłyby przy Hetmańskiej bliżej SPA i byłyby niejako „odbiciem” wieżowców znajdujących się po drugiej stronie osiedlowej drogi.

Nowy plan narzucić ma deweloperowi minimalną liczbę miejsc parkingowych przypadających na każdy lokal. To nie mniej niż jedno miejsce na każde mieszkanie o powierzchni do 50 mkw. Dla mieszkań większych, do 70 mkw., narzucony ma być wskaźnik minimum 1,2 miejsca na lokal. Natomiast na każde mieszkanie o metrażu powyżej 70 mkw. musiałoby przypadać co najmniej 1,5 miejsca postojowego.

Dla lokali handlowych proponowane minimum to 3,2 miejsca na 100 mkw. powierzchni sprzedaży. Dla restauracji co najmniej 20 miejsc postojowych na 100 miejsc konsumpcyjnych. A dla biur minimum 5 miejsc na 100 mkw. powierzchni użytkowej.

Część wymaganych miejsc postojowych (najwyżej 20 proc.) inwestor mógłby „przerzucić” na parking, którego lokalizację miasto wskazuje pomiędzy obszarami nowej zabudowy.

Pod trasę pieszą i rowerową zarezerwowany ma być pas ziemi biegnący od zaniedbanego przejścia podziemnego pod ul. Orkana obok SPA. Na końcu tej ścieżki, obok ul. Hetmańskiej, wytyczone byłoby miejsce na ogólnodostępny plac publiczny.

Nowa zabudowa nie miałaby bezpośredniego połączenia z ul. Orkana, głównym dojazdem do bloków ma być Hetmańska. Wzdłuż niej, po stronie przyszłych budynków urządzone miałyby być prostopadłe do jezdni ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Propozycja nowego planu zagospodarowania już od najbliższego piątku będzie wyłożona do publicznego wglądu. Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić swoje uwagi do tego projektu. – Będziemy je zbierać do 23 czerwca – mówi Małgorzata Żurkowska, główny urbanista miasta. Później Ratusz oceni, czy konieczne są jeszcze poprawki, czy też plan można przekazać Radzie Miasta, do której należy ostateczna decyzja.

Niedawno właściciel części tego terenu wyciął drzewa, na co miał zgodę Urzędu Miasta.

Projekt planu zagospodarowania będzie można oglądać od jutra do 8 czerwca w pokoju 1116 biurowca Urzędu Miasta przy Wieniawskiej 14 (dokument będzie tu dostępny od godz. 8 do 15) oraz na oficjalnej stronie internetowej Ratusza. Na 30 maja zaplanowano publiczną debatę nad zapisami planu, która rozpocznie się o godz. 16 w sali na parterze Ratusza.