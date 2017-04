– „Matematyka z Piątką” jest konkursem o zasięgu wojewódzkim, cieszącym się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli szkół podstawowych – mówi Stanisław Rodak, dyrektor „Piątki”. – W tegorocznej edycji w eliminacjach szkolnych wzięło udział aż 439 uczniów z 31 szkół podstawowych całego województwa.

Do finału zakwalifikowało się 100 uczniów z 24 szkół. – Z roku na rok zainteresowanie matematycznymi zmaganiami jest coraz większe – zauważa Elżbieta Malesa, koordynator konkursu. – Świadczy to najlepiej o tym, że brakowało bezpłatnych konkursów dla dzieci z V i VI klasy. Dzięki temu stworzonemu przez nas mają one możliwość sprawdzenia swoich umiejętności.

Konkursowe zadania przygotowano w oparciu o podstawę programową. – Nie przekraczamy jej, ale staramy się żeby zadania wymagały trochę więcej logicznego myślenia – dodaje Malesa. – To konkurs dla uczniów, którzy naprawdę interesują się matematyką.

Laureatów matematycznych zmagań poznamy w najbliższy wtorek. Wynik bardzo dobry otrzymają ci, którzy uzyskają co najmniej 80 proc. punktów, a poziom celujący osiągną osoby, które utraciły nie więcej niż jeden punkt. W ubiegłym roku tytuł laureata otrzymało 55 uczniów.