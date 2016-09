11-latek uciekł babci i wsiadł do autobusu. Już się odnalazł

Przez cały dzień trwały poszukiwania 11-letniego Grzesia. Chłopak uciekł babci, a potem wsiadł do autobusu nr 57.

Aktualizacja: 22.20 - W nocy chłopiec odnalazł się. Policjantów zawiadomiła osoba, która zobaczyła chłopca. 11-latek jechał autobusem. Wrócił już do mamy. Jest cały i zdrowy.

Do zaginięcia doszło dziś przed godz. 10.00 w okolicy ul. Orkana. Z ustaleń policjantów wynika, że chłopiec szedł razem z babcią, która odprowadzała do przedszkola jego młodsze rodzeństwo. 11-latek uciekł babci i wsiadł następnie do autobusu komunikacji miejskiej nr 57.