13 grudnia. Strajk obywatelski w Lublinie. Chcą żeby Jarosław Kaczyński był premierem

Dymisji rządu Beaty Szydło i uformowania gabinetu przez Jarosława Kaczyńskiego, co pozwoli w przyszłości postawić go przed Trybunałem Stanu – tego m.in. będzie domagać się Komitet Obrony Demokracji i opozycja na manifestacjach 13 grudnia w całym kraju. Jedna z nich odbędzie się przed biurami PiS w Lublinie.

„Jarosław Kaczyński i jego PiS toczy wojnę z całym społeczeństwem obywatelskim. Połączmy siły. Wszystkie organizacje, te formalne i te nieformalne!” – wezwał na Facebooku Radomir Szumełda, lider pomorskiego KOD. Utworzył też wydarzenie „Strajk obywatelski”, w ramach którego 13 grudnia odbędzie się pikieta przed domem Jarosława Kaczyńskiego na warszawskim Żoliborzu. Już 5 tys. osób zadeklarowało, że tam pójdzie, a kolejne 11 tys. obserwuje wydarzenie na Facebooku.

Szumełda wylicza „grzechy” obecnej władzy: Kaczyński każe kobietom rodzić zdeformowane dzieci, Macierewicz zachowuje się jak panisko na swoim ugorze, Zalewska próbuje zdemontować polską oświatę, kolejni Misiewicze zawłaszczają Polskę, Trybunał Konstytucyjny jest paraliżowany, dokonuje się zamach na niezawisłość sędziowską...

– Ile jeszcze trzeba? Jak długo mamy czekać? – pyta i apeluje: 13 grudnia bądźmy razem wszyscy i wszędzie, solidarnie!

W Lublinie wraz z KOD-em „Strajk obywatelski” zorganizują Platforma Obywatelska i Nowoczesna oraz mniejsze stowarzyszenia i inicjatywy, m.in. Ogólnopolski Strajk Kobiet i Inicjatywa Polska. Pikieta odbędzie się we wtorek 13 grudnia w godz. 16–18 przed biurami poselskimi PiS przy ul. Królewskiej 3.

– Chcemy zebrać jak najszerszą koalicję niezadowolonych i pod biurami poselskimi przedstawić listę żądań. Co prawda nie liczymy na efekty, ale tylko wspólne działania mogą zatrzasnąć partyjną skorupą – mówi Bartosz Sierpniowski, koordynator lubelskiego KOD-u.

Organizatorzy strajku przygotowali 13 postulatów, które zamierzają przedstawić rządzącym. Pierwszym z nich jest dymisja rządu Beaty Szydło i uformowania gabinetu przez Jarosława Kaczyńskiego, co zdaniem opozycji ma pozwolić w przyszłości postawić go przed Trybunałem Stanu. Wśród żądań są też m.in.: rezygnacja z reformy oświaty, dobór kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji i doświadczenia, a nie przynależności partyjnej, czy odstąpienia od działań paraliżujących funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.

Organizatorzy lubelskiej pikiety zwrócili się już o zgodę do lubelskiego Ratusza, zaznaczając, że w wydarzeniu może wziąć udział do 2 tys. osób.

– W zgłoszeniu zastrzegliśmy możliwość zamknięcia dla ruchu ulicy Królewskiej. Nie planujemy tego robić, ale chciałbym zobaczyć na manifestacji tyle osób, żeby było to konieczne – mówi Sierpniowski.

– Polska jest demokratycznym państwem i nikt nie kwestionuje prawa opozycji do demonstrowania swoich poglądów. Ale mam wątpliwości co do organizacji wydarzenia akurat w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Zostawiam to sumieniom organizatorów i uczestników – komentuje Lech Sprawka, lubelski poseł PiS.

– Data może wydawać się kontrowersyjna, ale kojarzy się z minionym systemem, który po cichu wraca. Być może to przemówi do niektórych osób – odpowiada Sierpniowski.