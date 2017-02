13 tys. metrów bieżących akt w Archiwum Państwowym w Lublinie. "Co roku przybywa ok. 200"

O skomplikowanym procesie digitalizacji archiwaliów, pracy w archiwum oraz wiedzy, jaką można wynieść z dokumentów opowiada dr Piotr Dymmel, dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie

• Od kiedy Archiwum Państwowe w Lublinie zajmuje się digitalizacją zbiorów?

- Systematyczne skanowanie na szerszą skalę w lubelskim Archiwum odbywa się od 2010 roku. Wówczas zbudowaliśmy pracownię digitalizacji w Archiwum w Lublinie. Takie same pracownie kilka lat później utworzyliśmy w trzech oddziałach zamiejscowych: w Chełmie, Kraśniku i Radzyniu Podlaskim. Warto jednak pamiętać, że proces digitalizowania zbiorów rozpoczął się wcześniej, ok. 2007 roku. Byliśmy jednym z pierwszych archiwów państwowych w Polsce, które zakupiło profesjonalny skaner do digitalizowania książek i materiałów archiwalnych. Robił on kopie jedynie w kolorystyce czarno-białej, ale mimo tego byliśmy zachwyceni, ponieważ po raz pierwszy można było skanować materiały bezinwazyjnie. Wcześniej na użytek bieżący do wykonywania kopii korzystaliśmy z kserokopiarek. W użytku był również dokumator, z którego otrzymywaliśmy mikrofilm, jednak ze względu na potrzebę obróbki chemicznej wykonanie kopii zajmowało wiele czasu. Mikrofilmy mają bardzo dużą trwałość. Nawet te najstarsze, mające prawie 100 lat, jeśli były wykonane właściwie i przechowywane dobrych warunkach, są do dziś czytelne.