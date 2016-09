14-latek pobił 48-latka i zabrał mu telefon

Do zdarzenia doszło na początku sierpnia przy ul. Fantastycznej w Lublinie. 14-latek pobił 48-letniego mieszkańca Lublina. Najpierw szarpał go za ubranie, a kiedy ten przewrócił się, kopał go po całym ciele. Następnie zabrał mu telefon komórkowy.

Policjanci ustalili, że sprawcą rozboju jest 14-letni mieszkaniec Lublina. We wtorek zatrzymali go w jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jak się okazało nastolatek wcześniej uciekł z placówki i wtedy doszło do rozboju.

14-latek przyznał się do rozboju. W trakcie zatrzymania funkcjonariusze odzyskali skradziony telefon komórkowy. Teraz młody mieszkaniec Lublina za swój czyn odpowie przed Sądem ds. Rodziny i Nieletnich.