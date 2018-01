14 tys. osób może mieć problem. Urzędy w Lublinie czeka szturm

Urzędnicy zapewniają, że są przygotowani na szturm interesantów

Aż 14 tys. dowodów osobistych wydanych w Lublinie straci ważność do końca marca. Ci, którzy nie wymienią dokumentu, mogą mieć kłopot z załatwieniem różnych spraw. Z wymianą lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili, ale zrobić to z miesięcznym wyprzedzeniem



– O tym, że mam nieważny dowód osobisty dowiedziałem się dopiero w urzędzie, gdy rejestrowałem samochód – mówi pan Paweł, mieszkaniec Czechowa. – Zaledwie trzy minuty zajęło mi złożenie wniosku o nowy dokument w Biurze Obsługi Mieszkańców przy ul. Żywnego. Tam dowiedziałem się, że na nowy dowód standardowo czeka się około miesiąca, ale mogę przyjść już za dwa tygodnie. Podobna niespodzianka może czekać tysiące mieszkańców, bo właśnie teraz traci ważność wiele dowodów osobistych. Mowa o dokumentach wydanych w styczniu, lutym i marcu 2008 roku, gdy definitywnie trzeba było się rozstać ze starymi dowodami w postaci zielonych książeczek. Straciły one ważność z końcem 2007 r., ale jeszcze przez trzy miesiące można było się nimi legitymować. Wydane w ich miejsce plastikowe dokumenty po 10 latach trzeba wymienić na nowe. Część osób to zrobiła, innych dopiero to czeka. – Do końca marca ważność straci jeszcze 14 tys. wydanych w Lublinie dowodów – mówi Alicja Zając, kierownik Referatu Dowodów Osobistych w lubelskim Urzędzie Miasta. Tyle osób musi złożyć wniosek o nowy dokument. Urzędnicy zapewniają, że są przygotowani na szturm interesantów, bo przeżywali go już w zeszłym roku, gdy przeterminowały się dowody z 2007 r., wydawane głównie w zamian za zielone książeczki. – Na pewno sobie poradzimy, przez cały zeszły rok mieliśmy do 5 tys. osób miesięcznie i nie było wielkich problemów. Wydaliśmy wtedy 55 tys. nowych dokumentów – podkreśla Alicja Zając. Teraz wymiana dokumentów odbywa się sprawnie. – Interesanci są załatwiani na bieżąco, także nowe dowody przychodzą do nas sprawnie – przyznaje Andrzej Szerlak, dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miasta. Co ciekawe, coraz więcej osób decyduje się złożyć dokument przez internet korzystając z systemu PUAP i tzw. profilu zaufanego. – W ciągu dnia mamy nawet 20 do 30 wniosków składanych przez ten system na około 150 wniosków ogółem. – Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach z urzędem – przestrzega Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypomina, że bez ważnego dowodu możemy mieć problemy także na poczcie, przy zaciąganiu kredytu lub zakupach na raty.