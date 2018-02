18-latkowie przyszli odebrać swoje pierwsze paszporty. Czekała na nich niespodzianka

Pakiety jubileuszowe to pomysł Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W kopertach z wizerunkami m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Gabriela Narutowicza i Wincentego Witosa znajdują się flaga Polski, znaczek z logotypem Niepodległej i miniprzewodnik o tym, jak szanować biało-czerwone barwy i poprawnie śpiewać hymn Polski. Zestawy mają otrzymać wszyscy 18-latkowie, którzy po raz pierwszy składają wniosek o wydanie paszportu. MSWiA szacuje, że w tym roku zrobi to ok. 18 tysięcy osób wkraczających w wiek pełnoletni.

– Planuję wakacyjny wyjazd, dlatego chciałam wyrobić sobie paszport. Myślałam, że po prostu przyjadę go odebrać. Nie spodziewałam się, że odbędzie tu się taka uroczystość – powiedziała Ewa Suśniak, która po dokument przyjechała z Przytoczna.

Otrzymała go, podobnie jak pięć innych młodych osób, od wojewody Przemysława Czarnka i wicewojewody Roberta Gmitruczuka.

– Z okazji stulecia odzyskania niepodległości mamy wiele do zrobienia. Jedną z tych rzeczy jest właściwe posługiwanie się biało-czerwonymi barwami. Powinniśmy w tej kwestii edukować na masową skalę – podkreślał wojewoda Czarnek. – Jesteśmy szczęśliwi z faktu, że mnóstwo naszych rodaków przy rozmaitych uroczystościach czy imprezach sportowych posługuje się narodowymi flagami, ale wiele osób razi bazgranie na nich różnego rodzaju napisów. Flaga biało-czerwona nie jest od tego, aby cokolwiek na niej pisać i między innymi o tym w tym pakiecie jest nauka.

– Na ostatniej stronie jest napisane „wróć do właściciela”. My mówimy: „wróć do Polski, jeśli tylko wyjedziesz na chwilę” – powiedział wręczając jeden z paszportów wicewojewoda Gmitruczuk.

Wniosek o wydanie paszportu można złożyć w dowolnym wydziale paszportowym urzędu wojewódzkiego lub punkcie paszportowym na terenie całego kraju, bez względu na miejsce zamieszkania. Za granicą można to zrobić za pośrednictwem konsulatu. Po złożeniu wniosku możemy monitorować status sprawy paszportowej za pośrednictwem platformy www.obywatel.gov.pl, a także skorzystać z usługi powiadomienia sms-em lub mailem o tym, że dokument jest już gotowy do odbioru.