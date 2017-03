2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej z „Zaporą” na sztandarze

Otrzymując imię legendarnego „Zapory”, Brygada przejęła tradycje 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, 8. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, zamojskiego 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Lublin. Fundatorem sztandaru dla nowej formacji będzie Fundacja Niepodległości.

2. Brygada WOT będzie liczyć 3500 żołnierzy. Rekrutacja już ruszyła – w Lublinie i powiatach: lubelskim, łęczyńskim, lubartowskim, kraśnickim, janowskim, świdnickim. W Lublinie powstanie pierwszy z pięciu planowanych batalionów 2. Brygady.

Dowódcą 2. Lubelskiej Brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz, były szef 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu. – Kończymy formowanie dowództwa 2. Brygady i 23. Batalionu w Lublinie. W obu tych formacjach mamy już prawie 80 proc. stanu żołnierzy zawodowych – mówi mjr Dariusz Drączkowski, nieetatowy oficer prasowy 2. LBOT. – Do końca tego roku skompletujemy także żołnierzy zawodowych w batalionach w Zamościu, Chełmie i Dęblinie. W przyszłym roku powołamy do tych batalionów szeregowych. A w 2019 roku powstanie batalion w Białej Podlaskiej – dodaje mjr Drączkowski.

Żołnierze po 3 latach służby w WOT uzyskają pierwszeństwo w powołaniu do służby kandydackiej i zawodowej służby wojskowej. Służba szeregowego WOT będzie trwała od 12 miesięcy do 6 lat, czyli dwa pełne okresy szkoleniowe. Żołd szeregowego żołnierza WOT wyniesie 500 złotych miesięcznie – 300 zł za gotowość do służby i 200 zł ekwiwalentu za dwa dni szkolenia w miesiącu.