23 tysiące osób na otwarciu IKEA Lublin. Były też mandaty dla kierowców

Patrolu w tym miejscu będzie można spodziewać się jeszcze w następnych dniach. – Na pewno policjanci ruchu drogowego będą w tym miejscu do niedzieli – zapowiada Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

To właśnie w tym miejscu, przy skręcie do centrum handlowego, pojawili się policjanci drogówki, którzy mieli za zadanie upłynnić ruch. Właśnie dlatego reagowali na łamanie przepisów przez kierowców. Trzy osoby zostały ukarane mandatami. Jedna za zatrzymanie sie w zatoczce autobusowej, druga za niezastosowanie się do strzałki kierunkowej podczas skrętu, a trzecia za wjazd na skrzyżowanie bez możliwości wyjazdu.

IKEA w Lublinie mieści się przy al. Spółdzielczości Pracy 86, którą dojedziemy do sklepu od strony obwodnicy i centrum miasta. Warto skorzystać z nowego wiaduktu, zamiast skręcać w lewo, w ul. Nasutowską. Kierowcy mają do dyspozycji parking na 1300 aut. Do IKEA dojedziemy też autobusami linii nr 4, 23, 42 i 904.

Sklep jest czynny 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do soboty pomiędzy godz. 10:00 a 21:00, a w niedzielę od 10:00 do 20:00. Meble i niektóre akcesoria można również kupować przez internet z dostawą do domu.