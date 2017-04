244 mln zł dla firm z woj. lubelskiego. Pieniądze dla 193 przedsiębiorstw - pełna lista

Wśród beneficjentów są przedstawiciele różnych branż. Jednym z ciekawszych projektów jest fantom do testów tomografów komputerowych. – Otrzymaliśmy 650 tys. zł, które przeznaczymy na opracowanie technologii do produkcji tworzyw imitujących tkanki ludzkiego ciała – wyjaśnia Henryk Kartaszyński, właściciel firmy Pro-Project. – Takie urządzenia w Europie produkujemy tylko my. Nasze fantomy są używane na całym świecie.

Ok. 2 mln zł dostanie firma Henryk Batyra – Maszyny Rolnicze, która zamierza produkować agregat do bezorkowej uprawy przedsiewnej. – Pozwoli on na zmniejszenie zużycia paliwa, zaoszczędzenie czasu pracy i będzie oznaczał mniejsze koszty produkcji. Dzięki temu polscy rolnicy będą bardziej konkurencyjni w porównaniu do tych z zagranicy – mówi Henryk Batyra.

Blisko 1 mln zł trafi do informatycznej spółki Comtronic. – Chcemy umożliwić naszym klientom możliwość przechowywania danych w tzw. chmurze. Liczymy, że spotka się to z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza małych i średnich firm, które często ponoszą wysokie koszty związane z usługami informatycznymi – mówi Zbigniew Rak, prezes Comtronic.