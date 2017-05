29-latek rzucił się na Nigeryjczyka w centrum Lublina. Krzyczał: "Polska dla Polaków!"

Cezary B. z Lublina usłyszał właśnie prokuratorskie zarzuty. – Odpowie za unieważnienie na tle przynależności rasowej – wyjaśnia Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Mężczyźnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Cezary B. nie postanowił nie tłumaczyć się śledczym ze swojego zachowania. Z ustaleń policjantów wynika, że lublinianin znieważył 48-letniego Nigeryjczyka.

Do zdarzenia doszło we wtorek, ok. godziny 6:30 rano. Nigeryjczyk szedł Krakowskim Przedmieściem. W pobliżu pedetu zauważył dziewczynę w towarzystwie dwóch młodych mężczyzn.

– Jeden z nich z nich zaczął biec z podniesionymi pięściami w moim kierunku – racjonował później policjantom 48-latek. – Krzyczał: „je…ć murzynów, wyp…aj do Afryki, Polska dla Polaków”.

Towarzysze napastnika nie reagowali. Nigeryjczyk zaczął uciekać w kierunku Teatru Osterwy. Napastnik był już blisko, kiedy interweniował przypadkowy przechodzień. Mężczyzna w wieku ok. 30 - 40 lat.

– Powalił na ziemię, tego, który za mną biegł. Kazał mu odejść, po czym poszedł do pobliskiego kościoła – zeznał Nigeryjczyk.

Agresywny 29-latek razem ze znajomymi poszedł w kierunku ul. Kołłątaja. Po chwili postanowił jednak wrócić. Kiedy znowu biegł w kierunku swojej ofiary został jednak zatrzymany przez policjantów. Nigeryjczyk zdążył bowiem w międzyczasie wezwać mundurowych. Policjanci zatrzymali 29-letniego Cezarego B. oraz jego kolegę, który jednak nie usłyszał żadnych zarzutów. Okazało się, że nie obrażał Nigeryjczyka.