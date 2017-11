30 browarów i 300 piw w Lublinie. Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych startują w piątek

Kwaśne, słodkie, gorzkie, pachnące cytrusami, dobrą kawą albo wanilią. Przez trzy dni do spróbowania będzie około 300 piw z 30 małych browarów. Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych startują w piątek

Trudno nawet policzyć ile dokładnie piw pojawi się w największej hali Targów Lublin (ul. Dworcowa 11). W większości będą nalewane z kranu. Jeśli szczęście się do nas uśmiechnie, to pełne szkło poda nam sam piwowar, bo browary rzemieślnicze to zwykle małe kilkuosobowe firmy. Od kilku lat rosną jak grzyby po deszczu, a piwowarzy domowi zamieniają domowy garnek w profesjonalną warzelnię. Żeby uświadomić sobie skalę piwnego szaleństwa warto dodać, że w ubiegłym roku na rynek wyszło prawie 1600 nowych piw.

Organizatorzy imprezy, która w Lublinie odbywa się po raz trzeci, zaprosili 30 małych browarów. W większości z Polski, ale będzie także okazja do spróbowania co ma do zaoferowania słowacki i szwedzki kraft (tak określane jest piwowarstwo rzemieślnicze). Nie zabraknie naszych lokalnych rzemieślników. Swoje stoiska ustawią: Browar Zakładowy, Piwne Podziemie i Dziki Wschód.

Patrząc na listę piw, które pojawią się w tym roku, można śmiało stwierdzić, że granic właściwie nie ma. Będą piwa z agrestem, wiśniami, malinami, jagodami, miętą syryjską, mango, brzoskwiniami, kokosem, herbatą, wanilią czy papryką. Nie zabraknie piw leżakowanych w beczkach np. po whisky czy stoutów z dodatkiem najlepszej kawy. A to tylko ułamek tego czym będziemy mogli nacieszyć podniebienie i nos. Premierowych piw ma być ok. 20.

Jak się w tym wszystkim połapać? – Z pomocą przyjdą nam piwni doradcy, których będzie można spotkać na hali targowej – mówi Zbigniew Czerniak, prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.

Będą także wykłady. Piwowarzy domowi opowiedzą m.in. w jaki sposób degustować piwo i jak nauczyć się warzenia w domu. W tym roku organizatorzy postawili małą scenę. Wieczorem popłyną z niej dźwięki, które umilą degustację.

– Takie imprezy są dla nas bardzo ważne, dlatego że możemy bezpośrednio spotkać się i porozmawiać z ludźmi, którzy piją nasze piwa. Zaciera się granica między sprzedawcą i klientem, a tworzy bardzo fajna społeczność – mówi Bartłomiej Czarnomski, właściciel Browaru Zakładowego.

A co jeśli zgłodniejemy? – Proszono nas żeby było więcej miejsc do jedzenia i spełniamy te prośbę. Przed halą stanie 11 foodtrucków – mówi Jakub Kafel, koordynator imprezy.

W samej hali będzie można skosztować wyrobów nie tylko piwnych rzemieślników, bo w tym samym czasie odbywają się Kolorowe Jarmaki – Festiwal Przedmiotów Pięknych. Na stoiskach znajdziemy np. domowe wędliny czy sery.

Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych zaczynają się w piątek o godz. 17 i potrwa do 1 w nocy. Następnego dnia startuje o 12 i również kończy o 1. W niedzielę na halę będzie można wejść od 11 do 17. Bilet jednodniowy na każdy dzień kosztuje 7 zł.