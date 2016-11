35 nowych policjantów w lubelskiej policji

Był to czwarty nabór do służby w tym roku. Do służby przyjęto 6 kobiet i 29 mężczyzn. Większość z nich może się pochwalić wyższym wykształceniem. Teraz wyjadą na kurs podstawowy do szkoły policyjnej, a po zakończeniu szkolenia wrócą do służby w naszym regionie.

Podczas naboru najwięcej punktów zdobyli Michał Krzosek (przyjęty do KMP w Lublinie) oraz Marcin Podgajny (będzie pracował w KPP w Łukowie). Większość nowych policjantów trafi do jednostek w Lublinie, Hrubieszowie, Chełmie i Zamościu. W tym roku do lubelskiego garnizonu przyjęto w sumie 181 nowych funkcjonariuszy.