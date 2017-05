5. Maraton Lubelski - trasa biegu, utrudnienia w ruchu. Które ulice lepiej omijać?

Już o 8.15, czyli jeszcze zanim wystartują zawodnicy zamknięty będzie odcinek Al. Racławickich między al. Długosza i ul. Lipową. Kierowcy będą mogli korzystać z objazdu przez al. Długosza i Wieniawską do Krakowskiego Przedmieścia. Ma to trwać godzinę. Na objazdy trafi komunikacja miejska i pasażerowie nie mogą być pewni, że dojadą tam, gdzie zechcą, więc lepiej założyć, że dotarcie do celu może potrwać dłużej niż zwykle. O szczegółach piszemy poniżej.

O godzinie 9 zawodnicy wystartują z Al. Racławickich przy CSK i pobiegną w stronę Krakowskiego Przedmieścia. – Ulica będzie zamknięta na całej szerokości, a ul. Lipowa i Grottgera zostaną czasowo zaślepione. Ruch będzie wstrzymany do czasu przebiegnięcia ostatniego zawodnika – informuje Karol Kieliszek z Urzędu Miasta.

Później wstrzymania ruchu na około 20 minut należy się spodziewać kolejno na Krakowskim Przedmieściu, ul. Kołłątaja, Peowiaków, Narutowicza, pl. Wolności, Bernardyńskiej i Zamojskiej. Z tego powodu komunikacja miejska trafi na objazdy, o których piszemy poniżej.

Na dalszej części trasy biegacze przeważnie nie będą już zajmować całej szerokości jezdni, mają się poruszać wydzielonym dla nich pasem ruchu. Ale będą też wyjątki. Na całej szerokości zamknięta ma być jezdnia ul. Weteranów, Łopacińskiego, Świerkowa i część Sławinkowskiej. I jeszcze jedna uwaga: na al. Spółdzielczości Pracy od ul. Do Dysa do al. Andersa uczestnicy maratonu będą się poruszali lewym pasem ruchu.

Zmieniona będzie organizacja ruchu w rejonie pl. Bychawskiego. – Kierowcy jadący ul. Kunickiego od strony wiaduktu w stronę centrum będą mieli nakaz skrętu w prawo w Wolską do Fabrycznej – wyjaśnia Kieliszek. – W lewo przepuszczane będą tylko pojazdy komunikacji miejskiej.

Komunikacja miejska

Gdy autobusy i trolejbusy nie będą mogły przejechać Al. Racławickimi • linie 2, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 26, 31, 55 i 57 pojadą ul. Leszczyńskiego i Czechowską do al. Solidarności, przy czym linie 7, 13, 15 i 55 skręcą później w Dolną 3 Maja • linie 3, 151, 155 i 158 skręcą z al. Kraśnickiej w Głęboką, a potem w ul. Narutowicza • linia 44 pojedzie przez al. Solidarności, 3 Maja i Krakowskie Przedmieście.

Wspomniane trasy obowiązują dla obu kierunków ruchu. Inaczej jest z objazdami dla linii 20 i 30, które w stronę dworca PKP pojadą przez Sowińskiego, Głęboką i Narutowicza, a w stronę Sławinka przez Narutowicza, Głęboką i al. Kraśnicką.

Gdy wstrzymany będzie ruch na odcinku Narutowicza, na Bernardyńskiej i Zamojskiej, zmiany dotkną pojedynczych kursów • linia 159 pojedzie na Porębę przez Al. Zygmuntowskie i al. Piłsudskiego • linia 156 na Felin przez Ruską i al. Unii Lubelskiej • linia 160 na Chodźki przez al. Unii Lubelskiej i al. Tysiąclecia • linia 1 na Żeglarską oraz • linia 6 na Niepodległości i • linia 17 do Mętowa pojadą z pl. Singera przez al. Unii Lubelskiej.

5. Maraton Lubelski

Biegacze ruszą sprzed Centrum Spotkania Kultur o godz. 9, pierwsi maratończycy pojawią się na mecie ok. 11.30. a koniec biegu planowany jest na godz. 15.

• Dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dedykowane będą biegi „Mam nawyki, mam wyniki”. Najmłodsi biegacze, dzieci poniżej 5 roku życia, zmierzą się z dystansem 42 metrów placu Teatralnym.

• Dla trochę starszych dzieci, uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych przygotowane zostaną bieg na dystansie od 100 do 1000 m, które odbywać się będą w Ogrodzie Saskim.

• Specjalnie dla rodzin organizatorzy przewidzieli Wielki Bieg Rodzinny, który wystartuje o godzinie 10.45 spod CSK.

(p.p.)